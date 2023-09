Američani gnev stresli na nebogljene Italijane in se uvrstili v polfinale

Italijani so hitro spoznali, da bodo teoretični status favoritov Američani brez težav spremenili tudi v prakso na terenu. Blizu so bili le do izida 8:11 v tretji minuti, potem pa so košarkarji ZDA stopili na plin. Do konca prve četrtine so si tako priigrali deset točk naskoka, v podobnem ritmu pa so nadaljevali tudi v drugi.

Potem ko so Italijani prvih pet minut zadržali približno deset točk minusa, je sledil štiriminutni mrk brez dosežene točke. V tem času so njihovi tekmeci z delnim izidom 13:0 prišli do vodstva 41:18, to pa je bila prednost, ki v drugem polčasu ni obetala kakšnega preobrata.