Avstralci ne bodo lahek zalogaj, ravno nasprotno

Svetovno košarkarsko prvenstvo se preveša v ključni drugi del. Venezuela, Gruzija in Zelenortski otoki so padli, zdaj pa je za slovensko reprezentanco na vrsti izjemno pomembna tekma proti Avstraliji.

V skupino K je poleg Slovenije napredovala Gruzija, našo reprezentanco pa v naslednjih dveh tekmah čakata zelo zahtevna tekmeca Avstralija in Nemčija. Ker so Avstralci na drugi tekmi prvenstva klonili proti Nemcem, morajo Slovenijo premagati, če se želijo uvrstiti v četrtfinale. Sloveniji bi zmaga zagotovila napredovanje, nedeljska tekma proti Nemčiji pa bi v tem primeru verjetno odločala o prvem mestu.

Skupino I sestavljajo Dominikanska republika, Portoriko, Srbija in Italija, skupino J Združene države Amerike, Črna gora, Litva in Grčija, skupino L pa Španija, Latvija, Kanada in Brazilija. Tiste ekipe, ki si niso zagotovile napredovanja, bodo igrale tekme za razvrstitev od 17. do 32. mesta.

Avstralija ima na svetovnem prvenstvu izjemno kakovostno ekipo, velika večina igralcev pa igra v ligi NBA. Na vseh položajih ima dva ali celo tri izkušene igralce in je zadnjih nekaj let vseskozi v svetovnem vrhu, kar je z bronasto kolajno dokazala tudi na zadnjih olimpijskih igrah, ko je v tekmi za tretje mesto premagala ravno Slovenijo. V uvodnem delu na Okinavi se je sicer spotaknila v prepreko po imenu Nemčija, slednja je zmagala s 85:82, a zato prepričljivo ugnala Finsko (98:72) in Japonsko (109:89). Kot najvišje uvrščena reprezentanca iz Oceanije na tem prvenstvu si je že zagotovila mesto na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

icon-expand Avstralsko reprezentanco zastopa tudi Josh Green, ki je klubski soigralec Luke Dončića FOTO: AP