Bodo Slovenci proti Gruzijcem potrdili uvrstitev v izločilne boje?

Prva tekma je mimo, Venezuela je padla, zdaj pa je prišel čas za potrditev napredovanja iz skupine. Slovensko reprezentanco čaka na papirju najbolj zahteven izziv v skupini F. Gruzija je na prvi tekmi premagala Zelenortske otoke, tako da bo ta tekma najbrž že odločila o prvouvrščeni ekipi v skupini.

Na prvi tekmi drugega kroga v skupini F so Zelenortski otoki po preobratu v zadnji četrtini premagali Venzuelo z izidom 81:75. To je prva zmaga, ki jo je na tej ravni v svoji zgodovini dosegla najmanjša država na tem svetovnem prvenstvu. Na prvi tekmi je Gruzija proti njim slavila prepričljivo in zmagala s kar 25 točkami prednosti (85:60). Jasno je torej, da bodo visoki in močni Gruzijci veliko večji zalogaj za Luko Dončića in druščino, kot je bila Venezuela, ki je padla v prvem krogu.

icon-expand Jasno je, da bo Luka Dončić ključni igralec Slovenije na vseh tekmah letošnjega svetovnega prvenstva FOTO: Fiba

Gruzijci bodo Slovence poskušali 'udariti' tam kjer najbolj boli, pod obema košema. Že lep čas je namreč jasno, da slovenska reprezentanca nima dominantnih igralcev na položaju centra in krilnega centra. Mike Tobey, Žiga Dimec, Bine Prepelič in Jakob Čebašek se bodo morali sprijazniti s številnimi modricami, ki jim jih bodo v borbi za točke in skoke prizadejali Goga Bitadze, Giorgi Šermandini in druščina. Pomembna bo tudi obramba Slovenije, ki proti Južnoameričanom na prvi tekmi ni ravno navduševala.