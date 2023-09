'Čeprav je tekma prestižnega pomena, ni vseeno, kako končaš prvenstvo'

Slovenske košarkarje čaka še sklepno dejanje 19. svetovnega prvenstva. V tekmi za 7. mesto se bodo pomerili proti reprezentanci Italije. Slovenija, ki je četrtič udeleženka turnirja najboljših reprezentanc na svetu, bo proti Italiji skušala izenačiti svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih.

icon-expand Slovenijo čaka še zadnje dejanje na SP. FOTO: Fiba

Konec tedna prinaša vrhunec svetovnega košarkarskega prvenstva v Manili.

Naša izbrana vrsta se bo v zadnjo tekmo podala brez Jake Blažiča, skoraj zagotovo pa tudi brez Klemna Prepeliča. Slovenski ostrostrelec je namreč med zadnjim dvobojem proti Litvi začutil bolečine v stegenski mišici in preventivno ni več igral.

Slovenija bo zadnjo tekmo odigrala v soboto, ko se bo proti Italiji pomerila za končno sedmo mesto. Slovenija, ki je četrtič udeleženka turnirja najboljših reprezentanc na svetu, bo proti Italiji skušala izenačiti svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Prvič je nastopila leta 2006 na Japonskem in se na koncu zadovoljila z uvrstitvijo med 9. in 16. mestom. Leta 2010 je igrala v Turčiji in osvojila osmo mesto, v Španiji leta 2014 pa je bila sedma.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Tekma proti Italiji bo resda zgolj prestižnega pomena. Si pa v slovenskem taboru prvenstvo želijo končati z zmago. "Do konca prvenstva nas čaka še tekma proti Italijanom. V tekmo moramo iti maksimalno, če ne zaradi drugega, zato, da ostanemo zdravi. Če nisi osredotočen, lahko pride hitro do česa neprijetnega. Treba je poskušati zmagati in pokazati, da nismo brez razloga med najboljših osem na svetu," v izjavi za uradno spletno stran KZS meni Gregor Hrovat.

Zmagovito razmišlja tudi kapetan Luka Dončić: "Marsikdo bo ali pa je dejal, da je to veliko razočaranje, a še vedno imamo možnost, da dosežemo najboljši dosežek Slovenije na svetovnem prvenstvu. Zavedam se, da bi lahko bilo veliko boljše, tudi sami smo upali na to, a borili smo se do zadnjega oziroma se še bomo tudi na zadnjem obračunu z Italijo. Zagotovo bi bilo lepo, da se od prvenstva poslovimo z zmago, sploh za našo samozavest, in da pokažemo, kako znamo igrati."