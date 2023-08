Dobra novica za Sekulića in ekipo: Blažič jo je odnesel brez večje poškodbe

Povratnik v Cedevito Olimpijo je po nesrečnem dogodku zapustil igro in se nemudoma odpravil v bolnišnico na preiskave. Pri KZS pa so sedaj sporočili vzpodbudno novico: slikanji z magnetno resonanco in računalniško tomografijo nista pokazali kakšne večje poškodbe hrbta, kljub temu pa bodo v slovenski reprezentanci v prihodnjih dneh previdno opazovali odziv Blažičevega telesa na nesrečni padec.