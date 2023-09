Dončićev šov za zdaj ni dovolj, Litovci s 40 točkami po 12 minutah igre

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu ostala pred vrati polfinala. Po porazu proti Kanadi 89:100 se je podala v boj za peto mesto. Prvi tekmec je reprezentanca Litve, ki je prvo četrtino dobila gladko z izidom 33:21.

Slovenija in Litva sta se soočili še tretje leto zapored, a tekma tokrat prvič ni imela tekmovalnega naboja, saj se moštvi nista borili za olimpijsko vozovnico v Parizu naslednje leto. Edina motivacija za slovenske košarkarje - poleg časti ob zastopanju svoje države - je bila možnost najvišje uvrstitve na svetovnih prvenstvih do zdaj.

Začetek tekme je posledično deloval sproščeno. Luka Dončić je včerajšnjo jezo zamenjal z nasmehom. Igra obeh reprezentanc v obrambi tudi ni bila pretirane hvale vredna in posledično se je prva četrtina zaključila z relativno visokim izidom 33:21 v prid Litovcev. Tudi drugo četrtino so nasprotniki Slovencev začeli v svojem slogu, s trojko. Nasmejani Dončić pa je odgovoril z novim uspešnim metom za tri in gledalci v dvorani Mall of Asia so spremljali pravi šov. Zvezdnik Dallasa je po 12 minutah igre zbral že 15 točk, a obramba Slovenije na drugi strani je še naprej bila sila porozna in Litovci so svojo 40. točko dosegli že po 12 minutah igre.

Kljub porazu v četrtfinalu, bo Slovenija, ki je četrtič udeleženka turnirja najboljših reprezentanc na svetu, v Manili lovila svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Prvič je nastopila leta 2006 na Japonskem in se na koncu zadovoljila z uvrstitvijo med 9. in 16. mestom. Leta 2010 je igrala v Turčiji in osvojila osmo mesto, v Španiji leta 2014 pa je bila sedma. Končnemu razpletu za peto in sedmo mesto bomo priča v soboto, 9. septembra.