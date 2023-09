Dončić: Nikogar ne udarimo, vsi nas pretepajo. Nisem ravno veliko spal

Slovenija je manj kot 24 ur po bolečem porazu proti Kanadi znova morala stopiti na parket arene Mall of Asia. Utrujenost se jim je poznala. Luka Dončić je kljub dejstvu, da je četrtfinale zaradi dveh tehničnih napak zaključil predčasno, tekmo proti Litovcem začel z nasmehom na obrazu. Po 12 minutah igre je na računu imel že 15 točk, a na koncu zaman, saj je slovenska obramba še enkrat znova bila zelo slaba.

Zadnja tekma v Manili jih čaka v soboto in Dončić se bo skupaj s soigralci proti Italiji poskušal izogniti četrtemu zaporednemu porazu: "Ne bi smelo biti težko imeti motivacijo (za tekmo proti Italiji). Smo med najboljših osem, ne razumem, zakaj bi to bilo težko. Zame je motivacija igrati košarko za reprezentanco. Zelo težko je bilo včeraj zaspati in dobiti nazaj noge, ampak tako pač je. Upam, da bomo na naslednji tekmi igrali bolje."