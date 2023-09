'Začne se z menoj. Vem, da se veliko pritožujem, ampak to ni pošteno'

Slovenska košarkarska reprezentanca živi in umira z Luko Dončićem. Uspehov je bilo do zdaj veliko, na žalost pa tudi porazi njemu in njegovim soigralcem niso tuji. V četrtfinalu svetovnega prvenstva v Manili je slavila Kanada (100:89), Dončić pa je zaradi dveh tehničnih napak tekmo končal šest minut in pol pred koncem. Po njegovih soigralcih je pred novinarje stopil tudi prvi zvezdnik reprezentance in podelil svoje mnenje o sojenju na tej tekmi.

"Vsi vedo, zakaj sem bil frustriran. Igram za svojo reprezentanco in zelo sem čustven. Velikokrat se ne nadziram dovolj dobro, s čimer imam težave," je skesani zvezdnik lige NBA dejal na tiskovni konferenci po tekmi. Svojo prvo tehnično napako je prejel v drugi četrtini, drugo in izključujočo pa šest minut in pol pred koncem tekme. Po tekmi so tudi številni njegovi soigralci izrazili mnenje, da sojenje ni bilo enakovredno, kljub temu pa so vsi priznali, da bi morali uspešnejše nadzirati svoja čustva.

Pri Kanadi je bil za Luko Dončića v obrambi zadolžen Dillon Brooks FOTO: AP

"Sodniki so rekli enemu od fantov, da ne bodo klicali prekrškov nad menoj, ker jih "napadam". To ni pošteno. Vem, da se veliko pritožujem, ampak to ni pošteno. Proti meni so igrali zelo fizično," je ob selektorju Aleksandru Sekuliću dejal Luka Dončić. Kljub okoliščinam pa je Dončić priznal, da bo v prihodnje moral bolje nadzirati svoja čustva: "Začne se z menoj. Jaz moram bolje nadzirati svoja čustva za svoje moštvo. Ko igraš za svojo državo, želiš dati vse od sebe in tam umreti. Vse se začne z menoj."

Našel je tudi čas za komentiranje predstave nasprotnika, ki je odigral zelo dobro: "Čestitke Kanadi. Igrali so odlično. Bili so zelo fizični. Imajo enega najboljših košarkarjev na svetu (Shai Gilgeous-Alexander) in bilo ga je zelo težko čuvati. Ponosen sem na svoje moštvo, saj so vsi dali 100 odstotkov od sebe in v hotel se moramo vrniti z dvignjenimi glavami."

Dončić od Dillonu Brooksu, ki je bil v obrambi zadolžen zanj: "Dillon je igral odlično in zelo fizično. Veliko ljudi ga zato ne mara, ampak jaz ga zaradi tega spoštujem. To počne odlično."