Edy Tavares: Luka Dončić je najboljši košarkar na svetu

Slovenski super zvezdnik in letošnji MVP zaključnega turnirja Evrolige sta dobra prijatelja. Pred novinarji si izmenjujeta komplimente in se rada pošalita na račun drug drugega. Dončić pravi, da je Tavares izjemen košarkar, predvsem pa prijeten sogovornik in dober prijatelj. "Komaj čakam, da se srečava in pokramljava. V Madridu sva se odlično razumela, je pa res, da me na igrišču ni še nikoli blokiral," je dejal Dončić.

Na vprašanje slovenskih novinarjev, ali je to res, se je Tavares nasmehnil in dejal: "Težko verjamem. Skupaj sva veliko trenirala in zagotovo je kdaj dobil kakšno blokado."

Nato je 31-letni center nadaljeval: "Luka je izjemen košarkar in odlična oseba. Zame je najboljši igralec na svetu. Ima neverjeten pregled nad igro, občutek za skok, hkrati pa je še izjemen strelec. Verjamem, da bo nekoč postal tudi prvak lige NBA. Vsaka ekipa, ki ima takega igralca v ekipi, je kandidat za najvišja mesta na vsakem tekmovanju."