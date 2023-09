Hrovat: Poraz z Nemci dobrodošla streznitev, proti Kanadi 'na glavo'

Tako Slovenci kot Kanadčani si želijo uvrstitve med štiri najboljše reprezentance na turnirju, katerega zaključek bo potekal v Manili. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića si niso priigrali ravno najboljše popotnice pred potjo na Filipine, saj so si na zadnjem obračunu predtekmovalnega dela privoščili hud poraz proti Nemčiji z 71:100.

Štiri zmage in le en poraz je izkupiček sredinih četrtfinalnih tekmecev Slovenije in Kanade v skupinskem delu na letošnjem svetovnem košarkarskem prvenstvu.

Nemčija je znova razgalila vse slabosti v slovenski igri, čeprav so Luka Dončić, Klemen Prepelič in druščina gladko dobili uvodno četrtino s 14 točkami naskoka. V nadaljevanju srečanja je sledil nerazumljiv padec v igri in posledično klasični razpad sistema, ki pa se ne bo smel ponoviti pojutrišnjem, ko bo na nasprotni strani igrišča stalo izjemno kakovostno moštvo Kanade.

"Če smo se v prvi četrtini še držali navodil selektorja, pa tega ne morem trditi za nadaljevanje tekme. Slabša igra v obrambi je pripeljala do padca samozavesti v napadu. To je zelo povezano med seboj, kajti če si dober v obrambi, avtomatično pridobivaš na samozavesti v napadu. Bili smo v 'kontra ritmu', kar nas je privedlo do zanesljivega poraza," se je na poraz v Okinavi še zadnjič ozrl Gregor Hrovat, ki je zagotovo dodana vrednost igri slovenske reprezentance na letošnjem mundialu.