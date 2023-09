Kanada ima izjemno ekipo, Blažič se vrača, Dončića se bodo lotili fizično

Zadnji četrtfinalni obračun 19. svetovnega košarkarskega prvenstva med Slovenijo in Kanado bo tudi dvoboj dveh najbolj izstopajočih posameznikov tekmovanja. Tako Luka Dončić kot Shai Gilgeous Alexander menita, da zmagovalca ne bo odločil posameznik, temveč ekipna predstava.

Medtem ko je kanadski branilec dan pred tekmo stopil pred novinarje in razložil svoje videnje, slovenski dragulj ni bil dostopen za medije. Shai Gilgeous Alexander je dejal, da je Luka Dončić izjemen igralec, da ga zelo spoštuje, a pričakuje, da jim ga bo s soigralci uspelo omejiti in Kanado prvič v zgodovini pripeljati v polfinale. "Vemo, da ga ne moremo povsem ustaviti, zato je pomembno, da se ga lotimo fizično, da mu ves čas dihamo za ovratnik in da ne razigra svojih soigralcev."

icon-expand Prva zvezdnika Kanade in Slovenije, Shai Gilgeous Alexander in Luka Dončić FOTO: AP

Tudi trener Kanade, sicer Španec Jordi Fernandez, meni, da ima njegova zasedba dovolj orožij, da premaga Slovenijo in si zagotovi polfinale s Srbijo. "Vsi poznamo Luko Dončića, vendar Slovenija so tudi drugi igralci, ki so odlični strelci z razdalje, izkušeni in se med seboj dobro poznajo, ker že vrsto let igrajo v podobni zasedbi. Zaupam svojim fantom, prepričan sem, da smo najboljša obrambna ekipa na tem prvenstvu, imamo cel kup igralcev, ki lahko pazijo na Dončića, zato bomo nanj pritiskali vseh 40 minut," je dejal selektor Fernandez. Pred novinarje sta nato stopila Jaka Blažič in Zoran Dragić ter pomočnik selektorja Luka Bassin. Blažič, ki je po grdem padcu na tekmi z Gruzijo izpustil tri tekme, je pripravljen na igro. "Danes sem opravil prvi trening s fanti, tako da bom jutri na razpolago selektorju. Tudi počutje je precej boljše kot pred dnevom ali dvema," je uvodoma povedal Blažič.

"Pripravljeni smo na dvoboj s Kanado, ki bo zagotovo zelo fizičen, trd, saj Kanadčani igrajo izjemno agresivno že celo prvenstvo, kar je malce nenavadno za igralce iz lige NBA. Vidi se, da so prišli sem po vrhunski rezultat. A tudi mi optimistično, pozitivno in z obilico energije pričakujemo obračun," je dejal Blažič. "Kanada ima izjemno ekipo. Vse igralne pozicije ima zasedene z vsaj dvema odličnima igralcema, tako da nas čaka težko delo, vendar verjamem, da če bomo pokazali tak obraz kot proti Avstraliji, se lahko veselimo polfinala. Zagotovo se ne smemo sprovocirati, paziti moramo, da ustavimo njihovo hitro igro ter da zbrano odigramo vseh 40 minut," je povedal Zoran Dragić.