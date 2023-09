Kljub razočaranju košarkarje z novim dnem čaka nova tekma

Dober del poletja so trenirali, se trudili, uigravali, znojili in borili. Na koncu zaman oziroma za uvrstitev med petim in osmim mestom na svetovnem prvenstvu. Čeprav to ni bil končni cilj slovenske reprezentance, pa igra proti Kanadi, ki se je uvrstila v polfinale, ni razočarala. Zdaj je prišel čas za prvo od dveh preostalih tekem brez pravega tekmovalnega naboja, saj Slovenija v domovino s seboj iz Manile ne bo prinesla vozovnice za Pariz in olimpijske igre prihodnje leto.

Litva bo v mislih Luke Dončića in druščine verjetno za vedno ostala v dobrem spominu, saj je zvezdnik Dallasa prav proti tej reprezentanci z 31 točkami, 13 podajami in 11 skoki Slovenijo popeljal na prve olimpijske igre v njeni zgodovini. Naslednje leto bo na vrsti Pariz, a tja se bo slovenska reprezentanca morala uvrstiti prihodnje poletje, saj sta edini vozovnici, ki sta na tem turnirju bili na voljo evropskim reprezentancam, dobili polfinalistki Nemčija in Srbija. Litva bo še tretje leto zapored stala nasproti Sloveniji v upanju, da se bo v tekmi za čast uspela vsaj malo maščevati za poraza na omenjenih olimpijskih kvalifikacijah in v skupini lanskega Eurobasketa. Litovci so po visokem porazu proti Srbiji v četrtfinalu imeli dan več za rehabilitacijo in motivacija na drugi strani bo dan po sila naporni in fizični tekmi vprašljiva.

icon-expand Luka Dončić FOTO: Fiba

Luka Dončić bo vzrok za borbo na novi tekmi verjetno iskal tudi v dejstvu, da zadnjih šest minut in pol tekme proti Kanadi ni bil na voljo svojemu selektorju in predvsem svojim soigralcem. Aleksander Sekulić mu je po bolečem porazu stopil v bran in poskušal razložiti, zakaj se Ljubljančan tako čustveno odziva na odločitve sodnikov. "Težko je igrati na tekmi, kjer te celo tekmo udarjajo. Takrat je težko nadzirati svoja čustva in veliko delamo na tem. On ima žogo veliko v svoji posesti. Frustrirajoče je zanj in to te utrudi. Zelo težko je. Zato na površje pridejo čustva. Vem, da ni dobro in ni videti dobro, ampak zato je Luka tako poseben. Odličen igralec je in težko ga je braniti po pravilih," je po porazu v četrtfinalu dejal Sekulić.