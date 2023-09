Latvija v prvi tekmi za peto mesto premagala Italijane

Košarkarji Latvije so v prvi tekmi razvrstitve od petega do osmega mesta na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji premagali Italijane s 87:82 in jih v soboto čaka tekma za peto mesto.

Tam se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Slovenijo in Litvo. Dvoboj slednjih se bo v Manili začel ob 14.30. Poraženec tekme bo v soboto igral z Italijo za končno sedmo mesto. icon-expand Latvija, Davis Bertans FOTO: Fiba Cilj Slovencev bo izboljšanje dosedanje najvišje uvrstitve, sedmega mesta iz Barcelone 2014, ko srečanj za razvrstitev sploh še ni bilo. Pri Latviji je bil z 28 točkami najuspešnejši Andrejs Gražulis, Aigars Škele je dodal 12 točk in devet podaj. Za italijansko izbrano vrsto je 20 točk prispeval Luigi Datome.