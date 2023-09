Naslednji izziv za samozavestne slovenske košarkarje je nepremagana Nemčija

Čeprav si je Slovenija nekoliko nepričakovano hitro, predvsem pa nadvse suvereno proti Avstraliji in to brez kapetana Luke Dončića v glavni vlogi zagotovila mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami na svetu, v slovenskem taboru po zmagi nad tretjo reprezentanco na lestvici Fiba ni bilo čutiti posebne evforije.

Igralci so dejali, da so pokazali svojo vrednost in nakazali naslednjim tekmecem, da Slovenija ni le Luka Dončić, ampak skupek košarkarjev, ki za razliko od mnogih posameznikov in reprezentanc igrajo z glavo in srcem. Vsi po vrsti se že veselijo naslednjega izziva v nedeljo, ki jim lahko prinese precej bolj ugoden razpored na Filipinih.

V primeru zmage proti Nemčiji bi Slovenija zasedla prvo mesto v skupini in se v nadaljevanju pomerila z drugo reprezentanco iz skupine J, v kateri imajo pred zadnjim krogom vse štiri ekipe tri zmage in poraz. Para sta Kanada - Španija in Brazilija - Latvija.