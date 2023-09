'Ne bom krivil sodnikov, ampak nekaj odločitev je bilo sumljivih'

Slovenski košarkarski reprezentanci žal ni uspelo. Znova – še tretjič – se je njena pot ustavila v četrtfinalu svetovnega prvenstva, tokrat proti Kanadi (100:89), ki se je prvič v svoji zgodovini uvrstila v polfinale. Predstava slovenskih košarkarjev ni bila slaba, kljub temu pa grenek priokus puščajo številne sodniške odločitve, ki so predvsem prvega zvezdnika Luko Dončića vidno izzvale. O tem so po tekmi spregovorili tudi njegovi soigralci.

Slovenija se je zvezdniški Kanadi v prvem polčasu več kot solidno postavila po robu. A v vsaki četrtini so slovenski košarkarji že po nekaj minutah izpolnili bonus in posledično je bila razlika v številu prostih metov zelo velika. Kanadčani so zadeli 27 od kar 33 prostih metov, Slovenija pa je zadela 16 od zgolj 19 metov.

Kanada se bo v polfinalu v petek spopadla s Srbijo, Slovenijo pa že v četrtek ob 14.30 čaka dvoboj za razvrstitev od 5. do 8. mesta proti Litvi. Po porazu Slovenije sta se na olimpijske igre v Parizu prihodnje leto že uvrstili Srbija in Nemčija.

Luka Dončić je prvo tehnično napako prejel na polovici druge četrtine, drugo in zadnjo pa šest minut in pol pred koncem tekme. Zadnji del tekme je tako lahko spremljal iz slačilnice in kljub borbi njegovih soigralcev je bila usoda slovenske košarkarske reprezentance na tem prvenstvu že zapečatena, končni izid pa je bil 100:89.

icon-expand Luka Dončić se je po pričakovanju proti Kanadi moral spoprijeti z zelo fizičnim pristopom nasprotnika v obrambi. Tekmo je po dveh tehničnih napakah moral zapustiti šest minut in pol pred koncem. FOTO: AP

"Spet smo zelo slabo odprli tretjo četrtino. Ne bom krivil sodnikov, ampak nekaj sodnikovih odločitev je bilo sumljivih. Ko so enkrat povedli za deset točk, smo poskušali stopiti skupaj. Morali smo se boriti in na žalost ni šlo," je za Šport TV po tekmi dejal Zoran Dragić. Nato pa je v pogovoru z našo novinarko Sanjo Modrić svoje mnenje o sodniških odločitvah podelil še podrobneje. Osredotočil se je predvsem na prvega zvezdnika Slovenije Dončića. "Vsako leto se ponavlja. Zdi se mi, da so ga tudi na (lanskem) evropskem prvenstvu sodniške odločitve sprovocirale. Tudi mi pri sebi moramo pustiti sodnike. Ko se ukvarjamo toliko s sojenjem, ne igramo tako, kot bi morali. Vem, da je težko, ampak v prihodnje bomo nekako morali iti čez to," je dodal.

Jaka Blažič se je pridružil Dragićevemu mnenju: "Zelo težek poraz za nas, zmago smo imeli na dosegu roke, a na žalost ni šlo. Spet so bile sodniške odločitve povod, da smo izgubili glavo. To se dogaja že cel turnir, ampak v tem ne bom iskal izgovorov. Lahko smo ponosni na svojo borbo in to, da je vsak igralec dal vse od sebe na turnirju, imamo pa še dve tekmi."