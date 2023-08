Nemci v drugi del tekmovanja s popolnim izkupičkom

Nemški košarkarji so se na svetovnem prvenstvu uvrstili v nadaljevanje tekmovanja, kjer se bodo po vsej verjetnosti pomerili proti Slovencem. Nemci so v Okinavi z rezultatom 101:75 premagali Finsko in si prvič v zgodovini s tremi zmagami zagotovili napredovanje v drugi del.

icon-expand Nemčija - Finska FOTO: AP

Varovanci kanadsko-finskega stratega Gordona Herberta so pred 6000 gledalci na Japonskem zabeležili še tretjo zmago, potem ko so pred tem ugnali še Japonce (81:63) in Avstralce (85:82). Ob odsotnosti poškodovanega Franza Wagnerja sta točkovno breme nosila Isaac Bonga in Dennis Schröder, ki sta dvoboj končala s po 15 točkami. Pri Fincih je Oliver Nkamhoua dosegel 14 točk. Posledično so Nemci iz skupine E s popolnim izkupičkom napredovali v drugi del oziroma skupino K, kjer bo igrala tudi Avstralija. Ta je po zaslugi sijajnega prvega polčasa (57:35) in 26 točk Josha Giddeyja na koncu s 109:89 premagala Japonsko in domačine pahnila v boj od 17. do 32. mesta. V skupini K bo igrala tudi Slovenija, ni pa še jasno, ali s polnim izkupičkom. V sredo se bo za konec prvega dela pomerila še z Zelenortskimi otoki. V Manili se je v skupini A Dominikanska republika drugič zapovrstjo uvrstila v drugi del SP. Pred štirimi leti je na Kitajskem zasedla 16. mesto, tokrat pa se bo s popolnim izkupičkom podala v boj za prvi nastop v četrtfinalu, potem ko je v tretjem krogu prvega dela kljub skromnemu prispevku Karl-Anthonyja Townsa premagala Angolo s 75:67.

icon-expand Dominikanska republika - Angola FOTO: AP

Drugo mesto si je zagotovila Italija, ki je pred 11.821 gledalci v dvorani Smart Araneta Coliseum v Manili premagala Filipince z 90:83. Simone Fontecchio je za Italijo dosegel 18 točk, Jordan Clarkson pa je za domačine vpisal 23 točk. V skupini D sta se za prvo mesto pomerili reprezentanci Litve in Črne gore. Z 91:71 so bili prav tako v Manili boljši prvi, ki so bili predvsem v drugi in tretji četrtini nerešljiva uganka za Črnogorce in prvega zvezdnika njihove izbrane vrste Nikolo Vučevića, ki je dosegel 19 točk. Za baltske predstavnike je tudi Rokas Jokubaitis dosegel 19 točk. Na drugi tekmi je Egipt s 100:72 premagal Mehiko in si zagotovil tretje mesto v skupini D. V skupini H pa sta se za boljše izhodišče v nadaljevanju tekmovanja pomerili Kanada in Latvija. Slednja je v Džakarti igrala brez Dairisa Bertansa, ki je zaradi poškodbe že končal SP, a do zadnjih minut tretje četrtine nudila odpor proti na tem prvenstvu razpoloženim Kanadčanom. Ti so si prvo mesto zagotovili po zmagi s 101:75. Največ točk, 27, je dosegel Shai Gilgeous-Alexander, pri Latvijcih je 16 točk dosegel Andrejs Gražulis.

icon-expand Kanada - Latvija FOTO: AP