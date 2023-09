Nemčija v polfinalu, Latvijci imeli met za zmago

Nemčija, ki je predtekmovanje in drugi del SP končala kot ena od dveh neporaženih ekip - druga je bila Litva, ki pa je po porazu s Srbijo že izpadla iz bojev za medalje -, je na poti do četrtfinala v zadnji tekmi visoko premagala tudi Slovenijo. Tokrat je bilo delo za prvega zvezdnika Dennisa Schröderja in soigralce precej težje, na koncu pa so po razburljivi končnici Nemci le prišli med štiri najboljše. Prav Schröder je bil v prvem polčasu v središču dogajanja. Pa ne zaradi posebej dobre predstave, ampak zaradi neučinkovitosti. Nikakor mu ni uspelo naravnati roke za natančne mete in tako je njegovih prvih 12 poskusov zgrešilo cilj. Na koncu je za devet točk metal še vedno zelo skromnih 4-26.

Takšnega primanjkljaja Nemci niso mogli dobro nadoknaditi in Latvija je to izkoristila. Tudi zaradi dobrega meta za tri točke, pa tudi z več razpoloženimi igralci, tako da so košarkarji z Baltika v prvi četrtini prevzeli pobudo. Bolj enakovredno je bilo nadaljevanje, ko so Nemci hitro prišli do izenačenja, potem pa sta bili ekipi do polčasa povsem skupaj. Schröderjeve manjkajoče točke sta dobro nadomeščala Andreas Obst in Franz Wagner.

A Latvija se ni predala, Nemci niso mogli do preobrata in tudi v tretji četrtini je bilo še vedno zelo tesno. V zadnji pa se je le zdelo, da so favorizirani Nemci strli trdožive tekmece. Na hitro so prišli do dvomestne številke prednosti (74:60). A Latvija se je spet vrnila, Arturs Žagars in Ronalds Šmits sta s trojkama znižala na 69:74.