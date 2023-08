Nemčiji derbi kroga, rekord Kanade, slovo Francije

Košarkarji Nemčije so na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji prišli do druge zmage v skupini E, ki se v drugem delu križa s "slovensko" skupino F. V nedeljo so bili boljši od Avstralije s 85:82. Kanada je na tekmi proti Libanonu, ko je visoko zmagala s 128:73, dosegla rekord v številu podaj (44) na svetovnih prvenstvih.

Nemci so v Okinavi na tesnem obračunu, kjer sta si ekipi šestkrat izmenjali vodstvo, na koncu le ugnali Avstralce. Nemčija je sicer vodila večino dvoboja, toda avstralski košarkarji nikoli niso popustili in so vedno bili blizu. Vseeno so bili Nemci dovolj zbrani v zaključku, da so vpisali svojo drugo zmago. Pri Nemčiji je bil razigran Dennis Schröder, ki je dosegel 30 točk in dodal še osem podaj. Maodo Lo mu je pomagal z 20 točkami. Za košarkarje iz dežele tam spodaj je bil z 21 točkami najuspešnejši Patty Mills, 17 pa jih je dodal Joshua Giddey. Na drugi tekmi v skupini E so Japonci na veliko veselje domačih privržencev ugnali Fince z 98:88. Pri igralcih iz dežele vzhajajočega sonca je bil najbolj učinkovit naturalizirani Američan Josh Hawkinson z 28 točkami, pri Fincih pa je prvi zvezdnik in igralec Utah Jazz v ligi NBA Lauri Markkanen dosegel 27 točk in 12 skokov.

Tudi uvodna nedeljska tekma skupine A je postregla z izenačenim dvobojem. Košarkarji Dominikanske republike so s 87:82 ugnali italijansko izbrano vrsto. Slednja je sicer vodila v prvem polčasu, nato pa so se prebudili Dominikanci, ki so vmes povedli že za 17. Ob koncu dvoboja so se Italijani skušali vrniti, a jim je za preobrat zmanjkalo časa. Za Dominikansko republiko sta 24 točk dosegla Andres Feliz in Karl-Anthony Towns, ta je vpisal dvojni dvojček z 11 skoki. Pri Italiji je 17 točk zbral Marco Spissu, Angola pa je bila na drugi tekmi v tej skupini boljša od Filipinov z 80:70. Kanadčani so po visoki zmagi nad Francozi "razbili" še Libanonce s 128:73. Na tej tekmi so Kanadčani dosegli nov rekord v številu podaj, na koncu so jih zbrali kar 44. Za zmagovalce je 17 točk prispeval RJ Barrett, Trae Bell-Haynes pa je 15 točkam dodal še osem podaj.

