Ob Slovencih do druge zmage na SP še Američani, Srbi in Španci

Poleg slovenskih košarkarjev, ki so danes premagali Gruzijce z 88:67, so druge zmage v skupinskem delu svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji danes dosegli še Američani, Srbi in Španci.

Poleg njih so 100-odstotni tudi košarkarji iz Nemčije, Kanade, Latvije, Litve, Črne gore in Dominikanske republike, ki so bili danes prosti, tekme zadnjega kroga skupinskega dela pa jih čakajo v torek.

Slovenija si je po uvodnih zmagah proti Venezueli in Gruziji že izborila preboj v drugi del tekmovanja, na drugi tekmi pa so Zelenortski otoki ukanili Venezuelo z 81:75. Pri Zelenortskih otokih, sredinih tekmecih slovenskih košarkarjev v deželi vzhajajočega sonca, sta bila najbolj učinkovita 38-letni Joao Gomes z 22 in Williams Tavares z 20 točkami.

Prvi favoriti Američani so v skupini C brez posebnih težav premagali Grke s 109:81. Pri Američanih je bil strelsko najbolj razpoložen Austin Reaves s 15, pri Grkih pa Georgios Papagiannis s 17 točkami. Na drugi tekmi so bili Novozelandci šele po podaljšku boljši od Jordanije z 95:87.

icon-expand Austin Reaves FOTO: AP

Srbi so z rutinsko predstavo ugnali Portoriko s 94:77, najboljša strelca pa sta bila Bogdan Bogdanović in Nikola Jović, ki sta dosegla po 17 točk. V drugi tekmi v skupini B je Južni Sudan premagal Kitajsko z 89:69.

Branilka naslova Španija je po Slonokoščeni obali na kolena položila še Brazilijo. Za zmago s 96:78 sta največ točk prispevala Santiago Aldama (15) in Willy Hernangomez (14), v drugi tekmi skupine G pa je bila Slonokoščena obala pod vodstvom slovenskega stratega Dejana Prokića po hudem boju boljša od Irana z 71:69.

icon-expand Willy Hernangomez FOTO: AP