Izenačen začetek tekme proti Kanadčanom

Na to so se pripravljali dober del poletja, prepotovali pol sveta in pristali v Manili. Kanadčani so v prvenstvo vstopili kot eni od velikih favoritov med tem, ko je poškodba Vlatka Čančarja Slovenijo potisnila kroga favoritov. A prisotnost Luke Dončića v katerikoli košarkarski dvorani na svetu drastično spremeni razmerje moči.

Jasno je, da je veliko odvisno od njegovega počutja in dnevne forme in njegov prvi met na tekmi je vlival optimizem, saj je zadel trojko v svojem slogu. V napadu se je klasično vse vrtelo okoli prvega zvezdnika Dallasa, ki je vodil vsak napad Slovenije. Taktika Slovenije v napadu je bila jasna, saj so s postavljanjem številnih blokov venomer poskušali v obrambi izjemno "nadležnega" Dillona Brooksa zamenjati za Dončićevega klubskega soigralca Dwighta Powella. Vsakič, ko je Dončić prišel do te zamenjave, je zadel, ali izsilil podaljšek.