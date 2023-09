Prepelič: Grd poraz, ki naj nam bo v poduk, da bo v sredo drugače

Eden najizkušenejših v naši izbrani vrsti Klemen Prepelič ni bežal od (lastne) odgovornosti za nerazumljiv padec v igri in posledično grd poraz proti Nemčiji (71:100), za katerega upamo, da ne bo pustil vidnejših posledic na izbrancih selektorja Aleksandra Sekulića.

"Začeli smo podobno kot proti Avstraliji, zavzeto v obrambi in kombinatorno v napadu. Vse je lepo teklo do prvih menjav, saj je selektor z večjim številom košarkarjev razumljivo želel ohranjati visok ritem igre. Toda takrat so se nam začele stvari podirati in vse je šlo samo še navzdol," je le nekaj trenutkov po boleči prizemljitvi v Okinava Areni dejal 31-letni branilec, ki je v tekmo vstopil z dvema zadetima metoma za tri točke, v nadaljevanju pa se je tudi Prepeliču ustavilo, kar so izkušeni nemški košarkarji znali izkoristiti in si izbojevati pomembno zmago v boju za kolajne na letošnjem Mundobasketu.