Prepelič: Opravili smo dobro delo v obrambi

"Dosegli smo veliko in pomembno zmago. Proti zelo napadalno usmerjeni reprezentanci Gruzije smo prejeli le 67 točk, kar pomeni, da smo opravili dobro delo v obrambi. Strokovni štab nas je odlično pripravil, pohvale pa si zaslužijo tudi visoki fantje pod obročema. Čeprav v napadu nismo bili najbolj natančni, smo še vedno dosegli skoraj 90 točk," je po drugi zmagi na SP povedal Klemen Prepelič , ki je bil s 15 točkami drugi najboljši strelec slovenske reprezentance. 'Prleta' pa ob zmagi tako kot soigralce in selektorja skrbi poškodba hrbta Jake Blažiča : "Zdaj smo v pričakovanju zdravniških izvidov Jake Blažiča."

"Trenutno me najbolj skrbi, kaj je z Jako Blažičem," je prav tako zaskrbljen selektor Slovenije Aleksander Sekulić, ki pa je bil poleg tega zelo zadovoljen s tekmo: "Dobro smo se pripravili na zasedbo Gruzije, saj smo vedeli, da so izjemno neugodna ekipa. Igralci so se do potankosti držali načrta. Vsak, ki je prišel na igrišče, je tam pustil srce. Borili smo se kot ekipa in zmagali kot ekipa, to je najbolj pomembno. Čez dva dni nas čaka nova tekma, na katero se moramo znova dobro pripraviti, nato pa bomo lahko začeli razmišljati o tekmecih v drugem delu."