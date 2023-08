Proti debitantu s popolno mobilizacijo

Pred zadnjim dejanjem v skupini F ima na lestvici Slovenija dve zmagi, Gruzija in Zelenortski otoki imajo zmago in poraz, Venezuela pa še ni okusila slasti zmage. Še pred tekmo Slovenije in Zelenortskih otokov bosta v sredo na parket Okinava Arene stopili reprezentanci Gruzije in Venezuele. Tudi ta tekma bo odločala o končni uvrstitvi na lestvici in potnikih v drugi del tekmovanja, kamor napredujeta dve reprezentanci iz vsake skupine, ki s seboj odneseta rezultate vseh treh odigranih tekem.

Vzpodbudne novice glede poškodbe Jake Blažiča

Sredi tretje četrtine med Slovenijo in Gruzijo je taboru naših košarkarjev in navijačem v dvorani ter pred televizijskimi zasloni zastal dih. Pod slovenskim košem je namreč visoki Tornike Shengelia padel na hrbet Jake Blažiča, ki je ob bolečinah obležal na parketu. Zdravniška služba reprezentance ga je pospremila v garderobo ter nemudoma v bolnišnico na podrobnejše zdravniške preglede. Slikanji z magnetno resonanco in računalniško tomografijo pa sta prinesli vzpodbudne novice, saj kakšne večje poškodbe hrbta ni bilo videti. Kljub temu bodo v slovenski reprezentanci previdni in opazovali, kako se bo Blažičevo telo odzvalo v prihodnjih dneh.