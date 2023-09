Sagadin ocenjuje slovenski rezultat na SP: Dobro, a ostaja grenak priokus

Nemčija na prvenstvu ni bila v ožjem krogu favoritov za zmago, čeprav je bila v širšem krogu reprezentanc za izločilne boje. Po mnenju Nachbarja je Nemčija znala predvsem izkoristiti priložnost, ki ji je bila ponujena. "Nemci so dobro vodeni, imajo izjemno dobro ekipo in odličnega trenerja, ob strategih ZDA in Kanade enega najboljših. V zadnjih petih, šestih letih so Nemci v vzponu, tako da ta uspeh ni presenečenje," je ocenil Zmago Sagadin .

Sagadin meni, da je Slovenija s sedmim mestom izpolnila cilje. Kot je še ocenil, je Slovenija sodila v krog reprezentanc, ki so dosegle pričakovanja. "Ob tistih, ki so pozitivno presenetili, kot so Srbi in Latvijci, so bile ekipe, ki so močno razočarale, kot so Španija, Francija, Grčija. Potem je bilo nekaj ekip, ki so naredile nek rezultat, ki so ga skoraj morale narediti, recimo Slovenija, Italija in Litva. Kot pravim, to je dober rezultat, ob katerem ostaja grenak priokus, kajti dalo se je na tem prvenstvu tudi enakovredno vključiti v boj za medalje."