'Sedmo mesto je lep dosežek za državo, ki ima dva milijona prebivalcev'

Slovenija je (znova) sedma najboljša košarkarska reprezentanca na svetu. Po petih zmagah in treh porazih je namreč četa Aleksandra Sekulića zaključila svetovno prvenstvo na sedmem mestu. In čeprav so si mnogi, tudi slovenski reprezentanti, želeli še več, je to po besedah Zoran Dragića lep uspeh za tako majhno državo, kot je Slovenija.

"Ciljali smo na višja mesta, vsekakor je nekaj grenkega priokusa, še posebej, ker smo bili na polfinalni tekmi s Kanado do druge polovice srečanja povsem konkurenčni. Ko pogledaš nazaj, bi se mogoče tekme lotil drugače," je po koncu svetovnega prvenstva v košarki, na katerem je Slovenija zasedla končno sedmo mesto, priznal Zoran Dragić, ki je poudaril pomen igranja za reprezentanco, kljub temu, da je današnja tekma odločala le o prestižu: "Tekma ni bila odločilna, ampak imamo nek ponos, da se borimo do konca za Slovenijo, da nosimo grb na srcu in dobro je svetovno prvenstvo končati z zmago." 34-letni Ljubljančan se je spomnil na to, da je Slovenija z zmago proti Italiji ponovila uspeh iz leta 2014: "Se mi zdi, da smo bili sedmi tudi v Španiji. Tudi to je uspeh za tako majhno državo, ki ima dva milijona prebivalcev."

icon-expand Dragić je proti Italiji zabeležil 10 točk FOTO: AP

"Definitivno smo želeli pokazati, da smo zasluženo med najboljših osem. Pred tekmo smo se dogovorili, da ne bomo šli samo sodelovati, ampak gremo na zmago in mislim, da smo odigrali dobro tekmo in na koncu zasluženo zmagali," pa je peto zmago Slovenije na letošnjem SP opisal Gregor Hrovat. Slednji je po koncu turnirja priznal tudi: "Naporno poletje je za nami, odigrali smo že lepo število tekem, dva igralca sta nam manjkala, tako da nam je bilo na začetku res težko. Na splošno nismo imeli sreče s poškodbami, že pred prvenstvom smo ostali brez Eda (Murića op. a.) in Vlatka (Čančarja op. a.), tukaj še brez Klemna (Prepeliča (op. a.) in Jake ( Blažiča op. a.). Ampak ko smo se zbrali, stopili skupaj v obrambi, dobili to našo energijo, smo začeli igrati našo igro."

In čeprav je Slovenija v tretji četrtini povedla že za 15 točk, se je Italij vrnila v igro in poskrbela za napeto končnico. Omenjeno situacijo je Hrovat opisal tako: "Nekako nam je zmanjkalo energije, Italijani pa so stopili skupaj v obrambi. Ampak na koncu smo pametno odreagirali in našli pot do zmage." Tako kot Dragić pa tudi Hrovat s sedmim mestom na SP ni povsem zadovoljen: "Izenačitev najboljšega slovenskega uspeha, se sliši lepo, ampak še vedno imamo grenak priokus, da bi lahko storili še tisti korak naprej. Vseeno sem ponosen na vse fante, ki smo bili tu, res smo stopili skupaj, dali maksimum in domov gremo lahko dvignjenih glav."