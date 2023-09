Sekulić: Kanada velja za enega od favoritov SP, a smo optimisti

Še malce pod vtisom visokega poraza z Nemčijo je trener ruskega Lokomotiva iz Kubana izpostavil stvari, s katerimi se resna reprezentanca, kot je slovenska, ne bi smela ukvarjati. "Po izjemni prvi četrtini smo izgubili nadzor nad dogajanjem. Povsem nepotrebno, saj smo imeli vse v svojih rokah. Nemčija je to prepoznala in prišla do preobrata. Jasno je, da smo tudi to tekmo želeli dobiti in se odpraviti v Manilo s polnim izkupičkom. A zdaj je, kar je," je o tekmi z Nemčijo povedal Sekulić.

"Do zadnje tekme smo morali čakati na razplet, to samo kaže, kako izenačeno je to SP in koliko dobrih ekip je že izpadlo. Naš tekmec bo Kanada, ki velja za eno izmed favoritinj prvenstva. Čaka nas zanimiv dvoboj v četrtfinalu, vanj pa gremo optimistično. Nismo imeli nobene želje, kdo bi bil naš tekmec, na to ne moremo vplivati in moramo pač to sprejeti, kar nam je namenjeno. Tekma se bo začela z ničle, ne štejejo prejšnje zmage in porazi. Malo časa je za pripravo in se bomo morali Kanadi pošteno posvetiti," je še dodal slovenski selektor.