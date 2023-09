Sekulić: Plačali smo davek pomanjkanja energije

"Reakcija pri nekaterih igralcih je bila taka, kot je bila, enostavno jim ni bilo lahko. Presenetil me je Luka s svojo energijo, s svojim pristopom, tudi sam mi je rekel, da se dobro počuti, da hoče igrati, da hoče zmagati. Bodril je fante, poskusil jih je dvigniti med minutami odmora in med igro. Ni mu bilo lahko danes. Nekako sem začutil, da naša centrska linija ni dala tistega odpora, ki bi si ga želeli, prelahko so njihovi centri dajali koše, reagirali nismo niti s prekrški. Plačali smo davek pomanjkanja energije ali pa utrujenosti, kakor koli že," je po porazu proti Litvi priznal selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić .

Kljub tretjemu zaporednemu porazu, pa Slovenijo v soboto čaka še tekma za sedmo mesto, s čimer bi reprezentanca izenačila najboljši rezultat Slovenije na svetovnih prvenstvih v košarki. Leta 2014 je bila Slovenija na SP, ki je potekalo v Španiji, prav tako sedma. Pred tekmo z Italijo bodo imeli Slovenci dan počitka, v katerem se morajo spočiti in zbrati za zaključno dejanje SP.

"Jaz jim ne morem lagati, da je to najpomembnejša tekma svetovnega prvenstva, oni to vejo. Jaz verjamem, da bo vsak dal svoj maksimum, na tem bomo delali. Danes je Luka pokazal, da ima velik motiv, in s tem, ko on to pokaže, potegne celo ekipo za sabo. Jaz upam, da bo dovolj časa, da se spočijemo in da za konec prvenstva pokažemo eno res lepo in učinkovito košarko," je pred dnevom počitka za Slovence, v katerem bosta sicer odigrana oba polfinala, še povedal Sekulić.