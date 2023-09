Sekuliću potekel mandat na klopi Slovenije, bo kmalu dobil novega?

"Pri meni nikoli ni bila vprašljiva želja voditi slovensko reprezentanco, je pa res, da se meni mandat izteka. Kako bo naprej, ni odvisno samo od mene. Če bi moral podati oceno svojega mandata, ne morem reči, da smo imeli rezultatske presežke, nismo recimo osvojili medalje, česar smo si močno želeli, sploh na lanskem evropskem prvenstvu. Bili smo blizu medalji na olimpijskih igrah, letos pa mislim, da je bil splet okoliščin tak, kakršen je bil, in da smo izvlekli maksimum. Tako da je na vrsti Košarkarska zveza Slovenije, da se odloči, kaj je najboljše za slovensko košarko in za slovensko reprezentanco," je po zadnji tekmi Slovenije o svoji prihodnosti na SP povedal Aleksander Sekulić , ki je tako žogico poslal na stran KZS.

Situacijo pa je medijem, zbranim v Manili, že komentiral predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki je pred odločilnima tekmama za medaljo na SP predstavil svoje videnje tritedenskega dogajanja v Aziji. Med drugim je povedal, da je Sekulić, ki se mu s SP izteče pogodba, prvi kandidat za selektorsko mesto tudi v prihodnje.

"Zadovoljen sem z delom selektorja in strokovnega štaba, zato se bom z njimi pogovarjal o podaljšanju sodelovanja. Zanima me njihova vizija in možnosti za nadaljnje sodelovanje," je slovenskim novinarjem v Manili povedal Erjavec.