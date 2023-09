Simanić na Filipinih po novi operaciji ostal brez ledvice

Bariša Simanić se je poškodoval v samem zaključku tretje tekme prvega dela tekmovanja proti Južnemu Sudanu 30. avgusta (115:83), ko ga je Nuni Omot s komolcem udaril v predel ledvic. Omot se je Simaniću takoj opravičil. Simanića so zaradi poškodbe v noči s 30. na 31. avgust takoj operirali v bolnišnici Makati Medical Center v Manili. Zaradi pooperacijskih zapletov pa so se zdravniki odločili, da je nujna nova operacija, s katero so športniku včeraj odstranili ledvico.