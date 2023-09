Slovenija v lov na izenačenje najvišje uvrstitve na SP

Dvoboj poražencev četrtfinalov in tekem za razvrstitev bo odprl spored predzadnjega dne svetovnega prvenstva v košarki. Sledil bo obračun za peto mesto med Latvijo in Litvo, v nedeljo pa še tekma za bron med Kanado in ZDA ter finale Nemčija - Srbija. V polfinalu je Srbija suvereno preskočila Kanado s 95:86, Nemčija pa je bila boljša od ZDA 113:111.