Slovenija za polfinale s Kanado, Litva nadigrala Američane

Slovenski košarkarji bodo po visokem porazu proti Nemčiji (71:100), prvem na letošnjem svetovnem prvenstvu, v sredinem četrtfinalu v Manili igrali proti Kanadi, ki je z 88:85 izločila branilce naslova iz Španije. Litva je prve favorite za naslov iz ZDA presenetila in zmagala s 110:104 ter je poleg Nemcev ostala edina neporažena na prvenstvu.

V četrtfinalu se bodo najprej v torek, 5. septembra, v Manili pomerili Litva in Srbija ter Italija in ZDA, nato bosta v sredo še dvoboja med Kanado in Slovenijo ter Nemčijo in Latvijo. Španci, aktualni svetovni in evropski prvaki, so končali brez boja za odličja po porazu proti Kanadi v izjemno izenačeni skupini L. Danes je v njej najprej Latvija nadigrala Brazilijo s 104:84 in si priigrala četrtfinale.

Za drugo mesto v nadaljevanju sta se nato "udarili" Španija in Kanada, prva je v Džakarti po izenačeni prvi četrtini (21:21) ob polčasu vodila z 10 točkami naskoka (48:38). Kanadčani so zelo dobro začeli drugi del igre in kar dolgo vodili, a so Španci v zadnjih minutah tretje četrtine s serijo trojk vnovič povedli z 69:61 ter v zadnjo četrtino odšli z 12 točkami prednosti (73:61). A se jim je met ustavil, prvič so zadeli šele ob koncu četrte minute za 75:69. V nadaljevanju jim je nekajkrat uspelo malce pobegniti, a je bila dobro minuto in pol pred koncem med ekipama le točka razlike, z 78:77 so bili v prednosti Španci. Dillon Brooks je s trojko na 80:80 izenačil za Kanado, ki je imela nato še napad za vodstvo v začetku zadnje minute, ki ga je zaključil Shai Gilgeous-Alexander za 82:80.

Ko so Španci še drugič v nizu zapravili napad, je Gilgeous-Alexander, s 30 točkami prvi mož tekme, z dvema prostima metoma povišal prednost na štiri točke in nato s prostih metov postavil končni izid. Španci so namreč zgrešili trojko za podaljšek, Willy Hernangomez je bil s 25 točkami njihov prvi strelec. Litva je proti ZDA vodila od začetka tekme in po dobljeni prvi četrtini z 31:12 obdržala veliko prednost do polčasa, po devetih zadetih trojkah iz prav toliko poskusov je bilo 17 točk razlike (54:37). ZDA so tretjo četrtino odprle z delnim izidom 15:2, v nadaljevanju so Litovci ohranjali prednost in štiri minute pred koncem povedli za devet točk.

