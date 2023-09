Slovenski košarkarji opravili prvi trening v Manili

V boju za naslov svetovnega prvaka je ostalo le še osem reprezentanc. Poleg ZDA in Kanade, ki sta si z uvrstitvijo v četrtfinale priigrali tudi nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu, si je bivanje na Filipinih zagotovilo še šest evropskih reprezentanc. Litva, Nemčija, Italija, Slovenija, Srbija in Latvija se bodo hkrati z zaključnimi boji na prvenstvu potegovale tudi za zadnji dve neposredni olimpijski vozovnici.

Slovenci so po zadnjem dvoboju na Okinavi in porazu proti Nemčiji svoje misli hitro usmerili proti najpomembnejši tekmi na zaključnem turnirju. Kanada je v prvem delu prikazala odlične igre in sodi v ožji krog favoritov za medalje. V uvodnem skupinskem delu je visoko ugnala Francijo, Libanon in Latvijo, v prvem kolu drugega dela pa nekoliko presenetljivo izgubila z Brazilijo. Tako je četrtfinalno vstopnico lovila na zadnji tekmi proti Španiji. Večji del tekme so Kanadčani izgubljali, v zadnjih trenutkih pa prišli do preobrata in si zmago 88:85 vendarle priigrali napredovanje med osem najboljših ekip.

"Dosedanji razplet na turnirju je dokaz, kako izenačeno je letošnje svetovno prvenstvo. Krog favoritov za najvišja mesta je zelo velik in ponosni smo, da smo del elitne družbe tudi mi. Proti Kanadi nas vsekakor čaka izjemno zanimiv dvoboj. V skupinskem delu so Kanadčani prikazali odlične predstave in v teh dneh se jim bomo pošteno posvetili. Za vseh osem reprezentanc pa se v četrtfinalu prvenstvo začenja znova. Vsi štartamo z ničle in prepričan sem, da bomo v Manili spremljali razburljiv zaključek turnirja," je po preboju med osem dejal Aleksander Sekulić.