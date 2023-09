Spored tekem svetovnega prvenstva v košarki 2023

V drugi del tekmovanja sta napredovali najboljši dve ekipi iz vsake skupine. V tem delu sta se združili skupini A in B (v novonastalo skupino I), C in D (v skupino J), E in F (v skupino K) ter G in H (v skupino L). Rezultate odigrane tekme proti državi, ki se je prav tako uvrstila v drugi del, se je prenesel v drugi del, med 31. avgustom in 3. septembrom pa so reprezentance odigrale še dve tekmi z reprezentancama, s katerima se niso pomerile v uvodnem delu prvenstva.

Podobno se je zgodilo tudi z reprezentancami, ki so izpadle v prvem delu tekmovanja. Najslabši dve ekipi iz vsake skupine so se se združile v nove skupine M, N, O in P. Rezultate odigrane tekme proti državi, ki prav tako ni napredovala v drug del, se je prenesel v ta del tekmovanja, med 31. avgustom in 3. septembrom pa so reprezentance odigrale še dve tekmi z reprezentancama, s katerima se niso pomerile v uvodnem delu prvenstva.

SKUPINA I

- Petek 1.9.

Dominikanska Republika - Portoriko 97:102

Srbija - Italija 76:78

- Nedelja 3.9.

Dominikanska Republika - Srbija 79:112

Italija - Portoriko 73:57