V finalu med Srbi in Nemci pričakovano izenačena tekma

Tekma se je pričakovano začela zelo izenačeno. Obe moštvi nista popuščali v obrambi, tudi v napadu so akcije na obeh straneh bile premišljene. Pri Srbiji je že po dveh minutah zaradi poškodovanega gležnja igrišče zapustil Ognjen Dobrić. Zamenjala ga je nenadejana (mini) zvezda tega prvenstva Aleksa Avramović, ki vedno znova po vstopu v igro s klopi navdušuje predvsem z izjemno agresivnim pristopom v obrambi.

Srbi so se prilagodili, a kljub vodstvu večino prve četrtine, se Nemcev niso uspeli otresti in izid po prvih desetih minuta igre je bil 26:23 v prid Srbije.

Srbi drugič, Nemci prvič

Za Srbijo kot samostojno državo je to bil drugi finale na SP – 2014 je visoko izgubila z ZDA, Nemčija pa se bo prvič potegovala za zlato medaljo. Na SP 2002 je osvojila bron.

To je peti evropski finale od 1950 in drugi v tem stoletju po 2006 (Španija – Grčija). Zmagovalec bo četrta evropska država z naslovom svetovnega prvaka po SFR Jugoslaviji (5), Sovjetski zvezi (3) in Španiji (2).