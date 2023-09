Srbija je prvi finalist svetovnega prvenstva

Srbska izbrana vrsta je v tekmo krenila odločno in si hitro priigrala nekaj točk naskoka ter ob koncu prve četrtine vodila s 23:15. V drugi četrtini so Srbi nadaljevali v istem tempu. Tik pred odhodom na glavni odmor so Evropejci vodili z 52:37, kar je bila tudi njihova najvišja prednost (+15) v prvem polčasu.

Srbski košarkarji so v četrtfinalnem obračunu povsem nadigrali Litvo, medtem ko so Kanadčani ugnali Slovence. Tudi danes so Srbi nadaljevali v podobnem slogu in dobro omejili prvega zvezdnika severnoameriške zasedbe Shaija Gilgeousa-Alexandra .

V nadaljevanje so Kanadčani, ki so danes v vodstvu preživeli manj kot tri minute in njihova prednost ni znašala več kot tri točke, krenili odločneje in se začeli Srbom približevati. Zaostanek so nekajkrat znižali na sedem točk, a se je srbska reprezentanca pred iztekom četrtine znova oddaljila ter po metu za tri točke Vanje Marinkovića povedla za +13 (75:62).

Sklepno četrtino so znova bolje začeli Srbi, po treh točkah Marka Gudurića so prišli do najvišje prednosti +17 (80:63) na dvoboju. Posledično so Kanadčani počasi postajali bolj živčni in so v svojih napadih začeli hiteti, Srbi pa so še naprej zadevali svoje mete. Severnoameriška zasedba se tako ni mogla več dovolj približati in Srbija si je priigrala prvo vstopnico za finale.