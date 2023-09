Srbski košarkarji odčitali učno uro košarke nebogljeni Litvi

Čeprav so Litovci v zadnji tekmi drugega dela prvenstva v skupini J presenetljivo ugnali prve favorite iz ZDA s 110:104 in si zagotovili prvo mesto v skupini, so v četrtfinalu prileteli na previsoko oviro. Srbi so od druge četrtine naprej prevzeli pobudo in hitro razblinili vse dvome o današnjem zmagovalcu.

Uvodno četrtino so košarkarji Litve še dobili s 25:24, a so jih Srbi že v drugi povsem nadigrali in jo dobili s 25:13. Do konca dvoboja so prednost še nekoliko povišali, največja je bila celo 25 točk, ko so sredi zadnje četrtine vodili že z 82:57, njihova zmaga pa nikoli ni bila resneje ogrožena.