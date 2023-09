Za konec 19. košarkarskega SP še tekmi za medalje

Za Srbijo kot samostojno državo bo to drugi finale na SP – 2014 je visoko izgubila z ZDA, Nemčija pa se bo prvič potegovala za zlato medaljo. Na SP 2002 je osvojila bron.

To bo peti evropski finale od 1950 in drugi v tem stoletju po 2006 (Španija – Grčija). Zmagovalec bo četrta evropska država z naslovom svetovnega prvaka po SFR Jugoslaviji (5), Sovjetski zvezi (3) in Španiji (2).