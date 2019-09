Kanal A in VOYO: Kanadi bo proti Avstraliji pomagal tudi Joseph

Tik pred obračunom kanadske izbrane vrste z Avstralijo se je severnoameriški reprezentanci pridružil tudi Cory Joseph. 28-letnik iz Ontaria po dveh odigranih pripravljalnih tekmah z Nigerijo ni bil več v kadru in pojavljala so se namigovanja, da bi lahko kot nekateri zvezdniki obrnil hrbet reprezentanci, a se to na koncu ni zgodilo.

TEKMA

"Nimam pojma, od kod te govorice. Na moji strani ni bilo nobene zmede, jaz, selektor, Rowan (generalni menedžer kanadske zveze, op. a.), vsi smo se pogovarjali od prvega dne, od začetka priprav smo govorili o tem, kaj se bo zgodilo,"je izjavil Joseph, sicer branilec Sacramento Kingsov, ki bo s Khemom Birchem (Orlando Magic) edini kanadski "NBA-jevec".

Nurse: Ponosen na to skupino igralcev

"Igrati za tvojo državo je ena največjih časti v športu in igralci so povsem predani temu, da dajo vse od sebe za Kanado. Ponosen sem na to skupino igralcev, ki smo jo izbrali, da zastopajo Kanado na prihajajočem svetovnem prvenstvu," je dejal selektor Kanade Nick Nurse, sicer trener zmagovalcev minule sezone lige NBA Toronto Raptorsov.

Kanadčane je na pripravah pred prvim nastopom na svetovnih prvenstvih po letu 2019 "presekala" tudi poškodba kolena zvezdnika Miami Heatov Kellyja Olynyka, a tudi nedeljski tekmeci Avstralci imajo kar nekaj preglavic. Nejasno je zdravstveno stanje Andrewa Boguta, ki si je na enem od zadnjih treningov poškodoval gleženj, zato je nastop 34-letnega zvezdnika pred uvodnim spopadom v skupini H pod velikim vprašajem.

Avstralci so na SP prišli na krilih odmevne zmage v domačem Melbournu, kjer so konec avgusta z 98:94 premagali branilce naslova iz Združenih držav Amerike ter prekinili njihov niz nepremaganosti, ki so ga držali 78 tekem. Bogut je ob devetih skokih in štirih podajah dodal 16 točk in bil drugi strelec pri zmagovalcih.