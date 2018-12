Spahija: Luka Dončić lahko preseže Dražena Petrovića

V ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo je Neven Spahija novinarski kolegiji Sanji Modrić zaupal marsikaj zanimivega, med drugim je podal tudi zanimivo vzporednico med dvema košarkarskima fenomenoma Luko Dončićem in žal pokojnim Draženom Petrovićem . Kot zelo dober prijatelj košarkarskega Mozarta iz otroštva je danes 56-letni Šibenčan več kot kompetenten sogovornik, da poda svoj pogled na razvoj 19-letnega Ljubljančana skozi prizmo izjemne kariere nekoč najboljšega Evropejca v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Prvi Evropejec z nazivom MVP "Kaj še povedati o Luki Dončiću kot to, da gre za košarkarja, ki na vsak način ustvarja razliko v moštvu, za katerega igra. Tako je bilo v zadnjih treh sezonah pri Realu, zdaj pa svoj razkošen talent razkazuje onstran velike luže. Naj vam povem, da sem zadnja tri leta, preden sem ponovno prevzel trenersko mesto pri Maccabiju, deloval kot pomočnik trenerja pri Atlanti Hawksih, in kljub izjemnemu odnosu, ki sem ga vzpostavil z ljudmi v tem klubu, je potrebno priznati, da so vodilni možje Atlante storili hudo napako," je uvodoma dejal nekdanji trener številnih uglednih evropskih klubov in nadaljeval:

"V trenutku, ko so Luko poslali v Dallas, so 'teličkom' storili neverjetno uslugo. Ob tej priložnosti čestitam predsedniku Dallasa za izjemno opravljen posel, ki se mu bo še kako obrestoval. To so igralci, ki ob tem, da svoje soigralce delajo neprimerno boljše na košarkarskem igrišču, obenem dvigujejo tudi ugled kluba na precej višjo raven. Ne želim se preveč razmetavati s pogledom v naprej, toda če bo Dončić nadaljeval v podobnem slogu, ga čaka briljantna kariera. Zagotovo večja od vseh njegovih predhodnikov s stare celine, ki so prav tako pustili neizbrisen pečat v ligi NBA. Brez kakršnih koli težav lahko postane prvi Evropejec z nazivom MVP sezone onstran Atlantika."



Oba sta edinstvena

Na vprašanje, ali bi lahko povlekel vzporednico med Dončićem in svojim prijateljem iz otroštva Petrovićem, je Spahija odgovoril: "Zelo težko je primerjati košarkarja, ki pripadata dvema povsem različnima obdobjema. Zagotovo imata Dražen in Luka veliko skupnega, toda to, kar ju dela posebna v vseh pogledih, je ravno dejstvo, da smo priča edinstvenosti. Tako v košarkarskem kot tudi osebnostnem smislu. Dražen je bil začetnik nečesa, kar smo si pred skoraj tremi desetletji zelo težko predstavljali, da bi se nekega dne lahko zgodilo. Premaknil je meje mogočega in s svojimi izjemnimi igrami odprl vrata mnogim Evropejcem v ligo NBA. Luka pa je na drugi strani že pri svojih rosnih 19 letih najboljši igralec svojega moštva, zato rad poudarim, da je zanj meja le nebo. Če ne bo imel težav s poškodbami, sem prepričan, da bo storil še korak naprej in presegel dosežke legendarnega Dražena."



Še več zanimivosti iz pogovora z Nevenom Spahijo pa v večerni informativni oddaji 24UR!