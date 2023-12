'Sploh ne vem, kako sem igral. Spal sem zelo malo in vse me boli. Staram se.'

"Ne vem kako sem igral. Danes sem spal zelo malo in vse me boli. Staram se. Kljub temu pa smo drugič zapored zmagali dve tekmi zapored, kar je izjemno, še posebno proti moštvu kot je LA Lakers. Zelo ponosen sem na fante," je novopečeni oče Luka Dončić dejal po novi zmagi svojega moštva. Mavericksi so igrali brez Kyrieja Irvinga, Derricka Jonesa Jr., Josha Greena in Maxija Kleberja.