Špan okrepil Krko

"Za prihod v Krko sem se odločil predvsem zato, ker me je poklical trener Gašper Okorn in mi predstavil Krkin projekt za naslednjih nekaj let. Skupaj z upravo so si zastavili zanimive cilje in vizijo. Prav zaradi tega sem se odločil, da želim biti del te zgodbe," je ob podpisu pogodbe dejal Jan Špan.

Svojo športno pot je začel v Litiji, kjer je igral med letoma 2007 in 2010. Po sezoni pri Olimpiji je šel v Maribor, od tam pa v ljubljanski Slovan in nato v Portorož. Pred sedmimi leti se je prvič preizkusil v tujini in postal član estonskega kluba Rakvere Tarvas.

Po vrniti v Slovenijo je igral za Šenčur, Zlatorog Laško in dve sezoni za ljubljansko Olimpijo. V sezoni 2019/2020 je nosil dres nemškega prvoligaša Crailsheim Merlins, za tem je bil član španskega prvoligaša Gipuzkoe, v lanski sezoni se je preizkusil v grški Larisi.

Petkrat je Špan oblekel tudi dres slovenske članske reprezentance. Tri tekme je odigral v kvalifikacijah za EP 2022, dve pa v kvalifikacijah za SP 2019. V mlajših selekcijah je igral na petih evropskih prvenstvih mlajših kategorij.