Španci ali Avstralci? Obeta se tesen obračun za finalno vstopnico

Kljub odsotnosti nekaterih pomembnih članov, je v ožjem izboru, za zlato odličje na SP, tudi Španija. Reprezentanca, ki kroji evropski vrh že zadnjih dvajset let. Nazadnje so košarkarji z Iberskega polotoka po svetovnem zlatu posegli leta 2006, tudi tokrat pa se spogledujejo z zlatim odličjem.

Pred začetkom prvenstva si marsikdo ni mislil, da bo Španija ob odsotnosti igralcev najvišjega kova, kot sta Pau Gasol in Serge Ibaka, prišla v ožji izbor za zlato na SP na Kitajskem. Tega so se dobro zavedali tudi v španski slačilnici. "Ko pred začetkom turnirja napoveduješ zmagovalca, imaš v mislih predvsem košarkarje in talent posamične ekipe. V naših vrstah manjkajo številni košarkarji," je pred polfinalnim srečanje z Avstralijo pojasnil trener Sergio Scariolo in nadaljeval: "Kakor koli že, naša ekipa je zelo izkušena in enakovredna. Španija je ekipa, ki ve, kako izkoristiti pravi trenutek."

Španci so v četrtfinalu s tesnim izidom premagali Poljake, Avstralci so imeli nekaj več sreče s Čehi. V polfinalu SP se tako obeta ponovitev borbe za bron na zadnjih OI v Riu, pred tremi leti so s točko prednosti slavili Španci (88:89). "To je bila tesna tekma. Zaslužili so si zmago, mi prav tako. Videli bomo, kako se bo izšlo tokrat," je zaključil Scariolo.

