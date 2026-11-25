Eden naših najboljših mladih košarkarjev Stefan Joksimović bo še kako manjkal slovenski izbrani vrsti na izredno pomembnih tekmah s Finsko in Madžarsko. 18-letni košarkar, ki navdušuje v dresu Baskonie, bo manjkal zaradi prepovedi španskega kluba. V ponedeljek smo že poročali o besedah, s katerimi je slovenski tabor pospremil njegovo odsotnost. Brez dlake na jeziku je bil predvsem športni direktor naše reprezentance Saša Dončić, ki je dogodek označil za "sramoto evropske košarke". V Španiji so se odzvali na njegove besede.
"Razumem in spoštujem reprezentančni vidik, a naša odločitev bo obstala. Menim, da Stefan potrebuje počitek. Imel je naporno poletje, med drugim ga je pestil tudi virus. Zdaj mora počivati in trenirati," je na slovensko jezo odvrnil športni direktor Baskonie Felix Ferndandez, ki je poudaril, da noben tujec ne bo smel zapustiti klubskega tabora in igrati za reprezentanco.
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