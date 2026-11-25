Eden naših najboljših mladih košarkarjev Stefan Joksimović bo še kako manjkal slovenski izbrani vrsti na izredno pomembnih tekmah s Finsko in Madžarsko. 18-letni košarkar, ki navdušuje v dresu Baskonie, bo manjkal zaradi prepovedi španskega kluba. V ponedeljek smo že poročali o besedah, s katerimi je slovenski tabor pospremil njegovo odsotnost. Brez dlake na jeziku je bil predvsem športni direktor naše reprezentance Saša Dončić, ki je dogodek označil za "sramoto evropske košarke". V Španiji so se odzvali na njegove besede.