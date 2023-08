Po odličnem začetku visok poraz v Malagi

Slovenija je na prvi tekmi zvezdniškega turnirja ob 100. obletnici španske košarkarske zveze prikazala najboljšo predstavo v pripravah. Večji del tekme je bila enakovreden tekmec favorizirani domači zasedbi, ki je na koncu vendarle uveljavila svojo kakovost in zanesljivo prišla do zmage. Luka Dončić je bil znova prvi strelec Slovenije, čeprav so Španci vložili ogromno napora, da bi ga ustavili. V slabih 25 minutah na parketu je dosegel 17 točk (met 5:13, trojke 2:5) in zbral 6 skokov ter 5 podaj. Dvomestni v napadu so bili še Jaka Blažič s 14 točkami (trojke 2:2), Klemen Prepelič (11 točk), Mike Tobey (10 točk, 8 skokov) in Gregor Hrovat (10 točk), Bine Prepelič pa iz tekme v tekmo postaja najbolj očitna zamenjava za poškodovanega Vlatka Čančarja. Danes mu je selektor namenil dobrih 20 minut.