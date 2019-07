Španke prepričljive polfinalistke, Francozinje po podaljšku strle odpor Belgijk

Obračun Francozinj in Belgijk je ponudil pravo košarkarsko poslastico v beograjski Štark Areni, kjer se dekleta merijo v zaključnih bojih letošnjega evropskega prvenstva.



Francoske košarkarice so odigrale odlično uvodno četrtino, ki so jo dobile z enajstimi točkami prednosti (27 : 16), toda Belgija se ni predala in že v naslednjih desetih minutah na krilih izjemne Emme Meesseman (24 točk) vzpostavila ravnotežje ter odšla na odmor z minimalnim zaostankom treh točk (35 : 32). Varovanke selektorja Philipa Mestdagha, ki so se za uvrstitev med osem najboljših reprezentanc na stari celini pošteno namučile proti Sloveniji, so tudi v drugem polčasu igrale na vso moč in bile skozi celotno tretjo četrtino v rahli prednosti. Osemnajst sekund pred koncem rednega dela so Belgijke prišle do vodstva treh točk (68 : 65), a je Bria Hartley 10 sekund pred koncem z uspešnim metom za tri točke izsilila podaljšek, v katerem pa so evropske podprvakinje iz leta 2015 zaigrale bolje in predvsem na krilih neustavljive Sandrine Gruda (33 točk) prišle do zmage za polfinale (84 : 80).