Šok za Spanoulisa: na tiskovni konferenci niti enega novinarja

Odgovarjanje na novinarska vprašanja je obveznost, v kateri poklicni športniki in njihovi trenerji navadno ne uživajo preveč, a kljub temu predstavlja nujen del njihovega poklica.

Trenerju košarkarskega kluba AS Monaco Vassilisu Spanoulisu pa je bila po zmagi nad Bayernom v 17. krogu evrolige ta obveznost prihranjena. Na njegovo novinarsko konferenco namreč ni prišel nihče.