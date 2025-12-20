Naslovnica
Košarka

Šok za Spanoulisa: na tiskovni konferenci niti enega novinarja

Monte Carlo, 20. 12. 2025 16.06

Avtor:
Ž.Ž.
Vassilis Spanoulis

Trenerja AS Monaca in nekdanjega grškega košarkarja Vassilisa Spanoulisa je po zmagi nad Bayernom v evroligi pričakal redek prizor. Na njegovi tiskovni konferenci se namreč ni pojavil niti en sam novinar.

Vassilis Spanoulis
Vassilis Spanoulis
FOTO: Profimedia

Odgovarjanje na novinarska vprašanja je obveznost, v kateri poklicni športniki in njihovi trenerji navadno ne uživajo preveč, a kljub temu predstavlja nujen del njihovega poklica.

Trenerju košarkarskega kluba AS Monaco Vassilisu Spanoulisu pa je bila po zmagi nad Bayernom v 17. krogu evrolige ta obveznost prihranjena. Na njegovo novinarsko konferenco namreč ni prišel nihče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dober večer nobenemu," je Spanoulis nagovoril prazno dvorano. "Ne razumem, to je prvič, da na mojo novinarsko konferenco ni prišel niti en sam novinar. Čestitam svoji ekipi za zmago," je še dejal, nato pa vstal in zapustil dvorano.

Ta dogodek je le eden v vrsti mnogih, ki sprožajo vprašanja o priljubljenosti košarkarske evrolige.

Barca zrušila rekord Evrolige

