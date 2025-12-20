Šok za Spanoulisa: na tiskovni konferenci niti enega novinarja

Odgovarjanje na novinarska vprašanja je obveznost, v kateri poklicni športniki in njihovi trenerji navadno ne uživajo preveč, a kljub temu predstavlja nujen del njihovega poklica.
Trenerju košarkarskega kluba AS Monaco Vassilisu Spanoulisu pa je bila po zmagi nad Bayernom v 17. krogu evrolige ta obveznost prihranjena. Na njegovo novinarsko konferenco namreč ni prišel nihče.
"Dober večer nobenemu," je Spanoulis nagovoril prazno dvorano. "Ne razumem, to je prvič, da na mojo novinarsko konferenco ni prišel niti en sam novinar. Čestitam svoji ekipi za zmago," je še dejal, nato pa vstal in zapustil dvorano.
Ta dogodek je le eden v vrsti mnogih, ki sprožajo vprašanja o priljubljenosti košarkarske evrolige.
