'Halleyjev komet gre mimo na 76 let, Dončić pa enkrat v življenju'

"NBA, ki je vajena velikih talentov, si mane oči, saj kaj takšnega niso videli od leta 2003, ko je v prvenstvu zasijal nek LeBron James. Evropsko košarko so vajeni gledati z določeno samozadostnostjo, polni so predsodkov v smeri igralcev, ki jih ne ustvarijo sami, najboljša košarkarska liga na svetu priznava, da je zmedena,"so se razpisali pri dnevniku MARCA.

Trener Real Madrida Pablo Laso je nedavno priznal, da ga "resnično ne presenečajo" dosežki Luka Dončića v ligi NBA, kjer v vrstah Dallas Mavericksov igra svojo prvo sezono v karieri. Praktično nihče si ni upal napovedati tako blestečih predstav 19-letnega Ljubljančana v najmočnejši ligi na svetu, kjer trenutno dosega povprečje, s katerim so se pri tako rosni starosti lahko pohvalili le velikani tega športa: Earvin "Magic" Johnson , Larry Bird , LeBron James in za mnoge največji vseh časov Michael Jordan .

"Novinec s številkami MVP-ja? Ga bomo poslali na tekmo All-Star za starejše ali na tekmo novincev?"aktualna vprašanja, ki si jih trenutno postavljajo v ZDA, izpostavljajo Španci. "Je res, da je na prvih 15 tekmah dosegel več točk kot Kevin Durant? Je res, da je imel na zadnjih desetih tekmah boljšo statistiko kot novinec od njega le Michael Jordan? Da mu je kot najmlajšemu v zgodovini skoraj uspel 'trojni dvojček'? Sedem trojk? Enaka statistika kot (Larry) Bird in Magic Johnson, ko sta bila debitanta? 19 let? Whattttt? (Komet, op. a.) Halley gre mimo vsakih 76 let, komet Dončić, 19,5 točke, 6,6 skoka in 5 podaj ob prihodu v ligo NBA, pa le enkrat v življenju."

'Kot da ne bi mogel biti princ, zgolj kralj'

Omenjajo Dončićevo pogosto izjavo, da je vse skupaj "le košarka". Gre za otroka, ki se je "vajen meriti s starejšimi" na najvišji ravni, dodajajo, ob vsem tem pa pri Ljubljančanu vse izpade "kot igra".

"Kot otrok je spal v vozičku in poslušal odboje žoge v parku, medtem ko je igral njegov oče, najstnik, ki v enem letu doživi tisto, kar drugi v petih, kot da ne bi mogel biti princ, zgolj kralj," so bili poetični pri španskem športnem časniku. "Prevladoval je v ACB (španskem prvenstvu, op. a.), kraljeval v Evroligi, osvojil evropsko prvenstvo s Slovenijo pri 18 letih in zdaj, leto kasneje, je NBA spravil v stanje 'šoka', ker se izjemne poteze kar ponavljajo,"še piše MARCA.

Prelomna tekma z New York Knicksi

Španci hvalijo njegov nasmešek in prav nič posiljeno obnašanje, s katerim se je povsem naravno vklopil v novo okolje. Navajajo izjavo legendarnega Scottieja Pippena, dolgoletnega pribočnika Jordana pri Chicago Bullsih, ki je dejal, da je Dončićeva skrivnost ta, da "se ne boji napak in se zabava". Kot prelomno navajajo deveto tekmo sezone, poraz z New York Knicksi, ko se je trener Rick Carlisle odločil igralca, ki je bil do takrat, vsaj za Združene države Amerike, še dobro varovana skrivnost, poriniti v prvi plan po sedmih porazih na devetih tekmah.

MVP

"Do te tekme je bil Dončić v drugem planu pri Mavsih, morda zaradi starosti, izkušenj v prvenstvu in izvora. America first. Dennis Smith jr., še en velik up, je bil tisti, ki so mu zaupali. Takrat je trener zamenjal vloge. Dirigentsko paličico je dal slovenskemu geniju, ki dirigira in izvršuje. Je prva opcija v napadu, tisti, ki dobi odločilne mete, kot oni dan v Portlandu, ko je zadel neverjeten koš iz kota ter izsilil podaljšek. Mavsi so dobili 16 tekem in jih od takrat izgubili 12. So v borbi za playoff. Luka je šef, celo takšen, da se ujezi, ko mu ne dajo zadnje žoge, kot se je pripetilo prejšnji večer,"dodajajo pri cenjenem športnem dnevniku.