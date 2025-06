Španske košarkarice prve finalistke evropskega prvenstva

Francozinje so na tem prvenstvu igrale v nekoliko oslabljeni sestavi, a so vseeno kazale dobre predstave, zato so jih strokovnjaki v polfinalu imeli za favoritinje. To so predvsem po zaslugi odličnega skoka dokazovale vse do tretje četrtine, v kateri so imele še deset točk prednosti.

A nato se je zgodil preobrat. Španke so že ob koncu tretje četrtine prišle v vodstvo, nato pa vodile tudi za pet točk. Prednost so sicer tudi zapravile, ekipi sta se še nekajkrat izmenjali v vodstvu, po vodstvu Špank 63:62 pa je Alba Torrens zadela dva prosta meta. Francozinje so v zadnjem napadu poskušale s trojko, jo zgrešile, 2,4 sekunde pred koncem pa so Španke storile pameten prekršek.