Španski mediji nostalgični: takšno reprezentanco bi imela Jugoslavija danes

Sledila sta še dva branilca, srbska košarkarja, virtuoz in čarovnik z žogo Miloš Teodosić (Virtus Bologna) ter Vasilije Micić (Anadolu Efes), nato pa še en Slovenec na seznamu branilcev – Luka Dončić . "Za seboj ima že tri sezone v ligi NBA, kjer dokazuje svojo kvaliteto. Ne gre zgolj za kvaliteto doseganja košev in podaj, pač pa tudi neracionalno zrelost, da poveljuje ekipi Dallas Mavericks z vsega 22 pomladi. Gre za enega tistih otrok, ki se rodijo enkrat na vsake toliko časa," je med drugim Slovencu, ki ga zelo cenijo (in spremljajo) tudi v Španiji, polaskal Pinilla.

Novinar Jose Ignacio Pinilla se je ozrl po danes izjemno vročih košarkarskih imenih, ki zaznamujejo svetovno in evropsko košarko in izhajajo z območja nekdanje Jugoslavije. In na prvo mesto seznama 15 igralcev je postavil prav Slovenca – Gorana Dragića , ki sicer brani barve Miami Heat. "Slovenski branilec že 13 let igra v ligi NBA, zadnjih šest v Miamiju, ki se je prebil v finale pretekle sezone. Je genij, inteligenten z žogo in dober strelec," je med drugim zapisal Pinilla v svoji športni zgodbi.

Bogdan Bogdanović(Atlanta Hawks). "Gre za čisto kakovost. Zadeva in poveljuje. Zna reševati ključne trenutke, ne da bi se mu pri tem zatresla roka. V Sacramentu mu ni uspelo priti v končnico, pri Atlanti ima to priložnost," je zapisal avtor zgodbe. Sledila sta hrvaška košarkarja Mario Hezonja (Panathinaikos) inBojan Bogdanović."V Španiji je ostal brez lovorike, toda drugače je bilo pri Fenerbahčeju, iz katerega se je izstrelil v ligo NBA. Ima izjemen met za tri točke z 39-odstotno uspešnostjo," je o Bojanu Bogdanoviću, članu Utaha, zapisal Pinilla. Sledila sta Nikola Kalinić (Valencia) in Dario Šarić (Phoenix Suns), ki že pet let domuje v ligi NBA, lahko pa igra na položajih tri in štiri.

Nikola Jokić. O Jokiću kakopak ne gre izgubljati besed. Neverjeten napredek Jokića v zadnjih letih, letos je morda celo glavni kandidat za naziv MVP-ja, to je izpostavil tudi avtor zgodbe. "Srbski center je ena redkih ptic, ki je eksplodirala v ligi NBA. Lahko igra kot branilec, lahko je videti kot branilec, lahko pride po žogo kot branilec. Njegove telesne predispozicije mu niso preprečile, da bi vladal v nasprotnikovi polovici in bil poveljnik ekipe Denver Nuggets, ki so ga v ekipi izbrali 'šele' kot 41., v drugi rundi nabora 2014," se je spomnil Pinilla. Jasno pa je, da Jokićev razcvet v ligi NBA bolj kot ne 'čudo', če vemo, da se je s košarko resneje začel ukvarjati šele pri 15 letih (treniral je že od 10. do 13. leta, a se nato odločil, da se bo raje posvetil kasaškim dirkam). Toda v kratkem času je dokazal, da (nekdanji kasač iz Sombora) premore precej občutka za šport, jasne pa so mu tudi taktične zamisli, obenem pa ima prirojen pregled nad igro, kar ga dela tudi izvrstnega podajalca.