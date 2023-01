Spektakel v Malagi potrjen: Dončić in druščina proti Španiji in ZDA

Španska Malaga bo poleti gostila pravi košarkarski spektakel. Dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in Indoneziji se bodo v Andaluziji na povabilo ob praznovanju 100 obletnice delovanja španske košarkarske zveze zbrale reprezentance Združenih držav Amerike, Slovenije in gostiteljice Španije. V športni palači Jose Martin Carpena, ki sprejme okoli 11.500 gledalcev, se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, dan kasneje se bo Slovenija pomerila z Združenimi državami Amerike, za konec turnirja pa bo v nedeljo na sporedu še dvoboj med Španijo in ZDA. Turnir bo vsem trem reprezentancam služil kot odlična priprava pred svetovnim prvenstvom, ki se bo na Japonskem, Filipinih in Indoneziji začelo 25. avgusta. Reprezentanci Španije in Združenih držav Amerike sta osvojili zadnje štiri naslove svetovnih prvakov. Španci so bili najboljši leta 2006 na Japonskem in leta 2019 na Kitajskem, Američani pa v letih 2010 in 2014.